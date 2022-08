Biella, accoltellato durante un litigio al bar: si indaga sulle cause

Un giovane di Biella è stato ucciso da una coltellata in seguito a una violenta lite scoppiata in un bar.

di Luca Venturino 29 Agosto 2022

Una semplice e sobria domenica mattina macchiata da un episodio di violenza esplosiva, atroce, ingiustificata. Secondo quanto ricostruito in maniera parziale dagli agenti delle forze dell’ordine, una discussione dai toni particolarmente accesi in un bar situato di fronte allo stadio di Biella sarebbe sfociata in una brutale aggressione. A farne le conseguenze è stato un giovane incensurato, che ha rimediato una coltellata che, purtroppo, si è rivelata fatale.

Alcuni dei presenti, comprensibilmente allarmati dai toni della discussione e sbigottiti dalla piega violenta che stava prendendo, non hanno esitato a contattare gli agenti delle forze dell’ordine e, dopo che il sangue è stato versato, anche il personale sanitario del 118, accorso sul posto con un’ambulanza. Purtroppo, come vi abbiamo appena accennato, gli sforzi del personale medico di bordo si sono rivelati privi di risvolti positivi: i medici hanno proceduto con le operazioni di rianimazione per ben quaranta minuti, ma senza trarne alcun successo.

I militari del corpo della Polizia di Stato e l’Arma locale dei Carabinieri, nel frattempo, hanno aperto le indagini per risalire all’identità dell’omicida e anche alle cause che, in primo luogo, hanno innescato il litigio in questione. Secondo gli ultimi aggiornamenti, gli agenti hanno deciso di portare in Questure i dipendenti e gli stessi proprietari del bar in modo da interrogarli su quanto accaduto.