Biella, panettiere al lavoro anche se positivo: denunciato

La Guardia di Finanza di Biella denuncia un panettiere che, positivo al Covid, si è recato al lavoro come se nulla fosse.

di Marco Locatelli 1 Marzo 2022

Nonostante fosse positivo al Covid-19 – e quindi sarebbe dovuto stare in isolamento – un panettiere di Biella si è recato al lavoro come se nulla fosse. In seguito ad alcuni controlli della Guardia di Finanza l’uomo è stato denunciato.

Altri sono stai i casi di persone che non hanno rispettato le norme anti-Covid nel Biellese: negli ultimi sei mesi, la Guardia di Finanza di Biella – su 650 esercizi pubblici controllati e 3.830 Green Pass richiesti – ha infatti sanzionato 22 persone prive di certificazione verde e multato 29 titolari di bar e negozi.