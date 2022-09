Bierfest Platz 2022: l’evento del Birrificio La Piazza torna a Torino dal 16 al 18 settembre

di Luca Venturino 5 Settembre 2022

L’appuntamento per la sesta edizione della Bierfest Platz, evento nato dalla fucina del Birrificio La Piazza, è da venerdì 16 settembre fino a domenica 18 in quel di Torino, in via Durandi 13, presso la Piazza dei Mestieri: proprio qui Riccardo Miscioscia, il Mastro birraio del birrificio piemontese, ha infatti coinvolto alcuni dei birrai più appassionati che proporranno agli amanti del luppolo una o più birre rappresentative del loro personalissimo percorso di produzione artigianale. Una tre giorni di festa che però non si rivolge esclusivamente ai cosiddetti connaisseur, ma anche all’intero capoluogo regionale: il menu sarà di fatto curato da Maurizio Camilli, Chef del Ristorante Piazza dei Mestieri e Marco Santelli, Chef del Birrificio La Piazza; che proporranno Piazzaburger, stinco alla birra, burger vegani e alcune specialità tipiche siciliane e dessert da annaffiare – ovviamente – con un bel boccale di birra.

Importante notare che, nel contesto della manifestazione, si utilizzerà come moneta sonante il Platz, gettone coniato appositamente per l’occasione dal valore di 2,50 euro e ottenibile direttamente alle casse. Tra le novità che caratterizzeranno questa nuova edizione segnaliamo la “succursale” della festa nell’area pedonale di via Durandi; l’introduzione in Piazza 2 di uno stand didattico dove saranno presenti alcuni dei più bravi allievi che studiano Cucina e Sala Bar presso le sedi di Piazza dei Mestieri, pronti a far gustare pulled pork, pane cunzatu e cocktail; tre Dj Set diversi – uno per ogni serata di festa.

Festa che, come già accennato, prenderà il via il 16 settembre alle ore 18 con l’apertura degli impianti di spillatura: seguirà la presentazione dell’evento a cui sono stati invitati Eugenio Signoroni (esperto di birra artigianale e curatore della Guida Birre d’Italia, pubblicata da Slow Food) e Andrea Camaschella (docente in corsi di produzione e cultura birraria e coautore dell’Atlante dei Birrifici Italiani), nel corso del quale il pubblico potrà assistere all’apertura di due botti a caduta.