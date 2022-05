Big Mac tutti i giorni, per 50 anni: Donald Gorske festeggia il suo record

Già nell'agosto del 2021 Donald ha conquistato il record arrivando a 32.340 Big Mac mangiati. Ma non era sufficiente: ha stabilito un nuovo record, mangiando il popolare panino di McDonald's per mezzo secolo, tutti i giorni, ad eccezione di otto giorni.

di Marco Locatelli 19 Maggio 2022

Lo statunitense Donald Gorske (mai nome fu più azzeccato) ha mangiato un Big Mac al giorno per 50 anni, a volte anche due. Il 17 maggio Donald ha festeggiato questo suo singolare traguardo, da Guinness dei primati.

Già nell’agosto del 2021 ha conquistato il record arrivando a 32.340 Big Mac mangiati. Ma non era sufficiente: Donald ha stabilito un nuovo record, mangiando il popolare panino di McDonald’s per mezzo secolo, tutti i giorni, ad eccezione di otto giorni.

Donald ha festeggiato il suo record nel suo fedele McDonald’s a Fond du Lac, nel Wisconsin, dove mangia Big Mac dal 1972. La prima volta che ha mangiato il panino è stato amore a prima vista: “In quel momento ho detto ‘Probabilmente li mangerò per il resto della mia vita’”, ha dichiarato. “Probabilmente mangerò Big Mac ogni giorno per il resto della mia vita”.

Il record di Donald per il maggior numero di hamburger Big Mac mangiati in una vita è stato ufficialmente riconosciuto per la prima volta nel 1999 a quota 15.490. Da allora il record è raddoppiato.