Biologico, ecco come candidarsi ai premi della Commissione Europea

di Luca Venturino 28 Marzo 2022

Otto riconoscimenti, da assegnare a otto categorie: agricoltori e agricoltrici, Regioni, città, bio-distretti, PMI, rivenditori e ristoratori. La prima edizione dei premi europei per il biologico, presentata direttamente dal Commissario Ue all’agricoltura Janusz Wojciechowski, si presenta così, e ha come obiettivo quella di sensibilizzare il grande pubblico in merito ai vantaggi derivati da questa particolare tipologia di produzione.

Le domande di candidatura ai premi potranno essere presentate a partire dal 25 marzo fino all’8 giugno direttamente dalla pagina dedicata all’iniziativa; mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 23 settembre 2022 in occasione della giornata europea della produzione biologica. “L’anno scorso, nel contesto del piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica, abbiamo annunciato l’istituzione di questi premi” ha commentato il Commissario Janusz Wojciechowski. “Oggi sono una realtà. Insieme ai co-organizzatori dei premi dell’UE per la produzione biologica, attendo con interesse di vedere l’ampia gamma di progetti che mostreranno il ruolo di guida dell’Unione europea nel settore dell’agricoltura biologica. Siamo sulla strada giusta, ma possiamo fare meglio, in termini sia di produzione sia di consumo. La produzione biologica ha il potenziale di rendere i nostri sistemi alimentari più resilienti e sostenibili”.