Biologico, il mercato europeo raggiunge il valore record di 52 miliardi

di Luca Venturino 15 Febbraio 2022

Per la felicità di Oscar Farinetti il biologico continua a crescere, tanto che, nel primo anno di pandemia – il 2020, per l’appunto – il mercato europeo ha raggiunto il valore record di 52 miliardi di euro, imponendosi con una crescita del 15% (il tasso di crescita più alto dell’ultimo decennio) sui valori del 2019.

Chiaro, il sogno di Farinetti è ancora ben lontano, ma i dati che emergono dal report The World of Organic Agriculture 2022 curato dall’Istituto di ricerca sull’agricoltura biologica (FiBL) non lasciano alcun dubbio circa l’esplosiva popolarità del bio: crescono persino le superfici coltivate (di 700 mila ettari, equivalenti al +5,3&), che ora ricoprono il 9,3% del totale di quelle coltivate nel Vecchio Continente. In questo senso è la Francia ad aggiudicarsi la medaglia d’oro con 2,5 milioni di ettari dedicati all’agricoltura biologica, seguita a ruota dalla Spagna (2,4 milioni di ettari) e, poco più in basso, dall’Italia (2,1 milioni).

Il caro vecchio Stivale, però, detiene il primato in termini di percentuale di superfici bio sul totale (16% contro il 10% della Germania e della Spagna e il 9% della Francia); e anche per il numero complessivo di produttori e trasformatori di alimenti biologici.