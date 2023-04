Birra: Ab InBev lancia la Beck’s Autonomous, la prima realizzata con l’AI di ChatGPT

di Manuela Chimera 2 Aprile 2023

Mentre qui da noi in Italia ci affrettiamo a bloccare qualsiasi parvenza di innovazione che vada oltre la ruota (vedi la carne sintetica e anche la stessa intelligenza artificiale di ChatGPT), ecco che Ab InBeV ha deciso di lanciare sul mercato la Beck’s Autonomous, la prima birra al mondo progettata, realizzata e pubblicizzata tramite l’AI di ChatGPT.

Com’è la birra Beck’s Autonomous?

L’idea è nata per celebrare il 150esimo anniversario del marchio di birra Beck’s. In pratica aB InBeV ha spiegato di aver utilizzato l’intelligenza artificiale di ChatGPT e Modjourney per progettare la birra, realizzare il marchio e anche tutta la campagna di marketing annessa.

L’azienda produttrice ha rivelato che la tecnologia AI ha guidato e condotto tutte le modifiche, proseguendo nello sviluppo del prodotto fino a quando non è riuscita ad arrivare alla versione finale e definitiva, quella che troveremo sugli scaffali. In pratica la Beck’s Autonomous è una delle prime birre al mondo realizzata completamente da una macchina (e Matrix muta).

Laura Salway, direttore marketing di Beck, ha spiegato che l’azienda ha deciso di cimentarsi in questo progetto in quanto loro, come azienda, sono stati sempre all’avanguardia nell’innovazione nel settore della birra. L’azienda ha anche riferito di essere entusiasta di poter immettere sul mercato questa birra in edizione limitata, con annessa campagna di marketing progettata e realizzata dall’intelligenza artificiale.

La birra sarà una Pilsner al 5%. Inoltre sarà venduta in un contenitore ibrido, metà in vetro e metà in allumino, da 330 ml. Salway ha anche aggiunto che l’AI ha ideato una ricetta che utilizza prodotti tedeschi locali e ingredienti naturali al 100%.

Dopo aver progettato la ricetta, l’AI ha anche cercato un nome per la birra, realizzato il logo personalizzato e progettato il contenitore. Successivamente l’intelligenza artificiale ha anche ideato tutta la campagna promozionale, con tanto di foto e video a 360° del nuovo contenitore.

Per quanto riguarda il piano di lancio, AB InBev rilascerà le prime 450 lattine di prova di Beck’s Autonomous in tre mercati chiave: Regno Unito, Germania e Italia (con buona pace di chi ha bandito qui da noi ChatGPT, anche se, a quanto pare, i servizi sono raggiungibili usando i VPN). Tuttavia questo è solo l’inizio: l’AI potrebbe essere sfruttata in futuro anche in altri modi.

Salway ha poi concluso sostenendo che l’azienda ha deciso di abbracciare questa nuova tecnologia, sfruttando il potenziale dell’AI per portare avanti l’innovazione e la creatività nel mondo della birra.