Birra al gusto di ciambella: è quella di BrewDog ispirata a Homer Simpson

Come poteva essere una birra ispirata a Homer Simpson se non al gusto di ciambella? Ecco la nuova proposta di BrewDog.

di Manuela 7 Aprile 2022

Il birrificio BrewDog ha deciso di lanciare una nuova birra ispirata a Homer Simpson. E che gusto potevano mai scegliere per questa birra? Ma quello alla ciambella, of course. Anzi: al gusto ciambella artigianale.

Il che ci sta visto che Homer Simpson è un divoratore seriale di ciambelle e birra. La nuova IPA nasce da una stramba collaborazione fra il birrificio BrewDog, con sede a Ellon nell’Aberdeenshire e la start-up Project D, con sede a Derby, specializzata in ciambelle.

Chi l’ha già assaggiata, sostiene che questa birra abbia un sapore deciso, con note di confettura di lamponi e cioccolato. La gradazione alcolica, invece, si attesta sul 6%.

Jacob Watts, direttore di Project D, ha dichiarato che sono stati felicissimi di collaborare con un nome così importante come BrewDog. Watts ha anche spiegato che è incredibile vedere il loro marchio sulla lattina di birra: è qualcosa che mai si sarebbero aspettati.

Secondo Watts, chiunque ami le loro ciambelle adorerà altrettanto una pinta della birra Project D. Ricorda, poi, che c’è un legame abbastanza stretto fra birra e ciambelle (oltre a Homer Simpson, si intende). Il fatto è che entrambe sono prodotti a base di lievito, quindi l’abbinamento è perfettamente logico (Homer Simpson approves this).

Attenzione però: la birra project D di BrewDog è un’edizione limitata e non si troverà in commercio a lungo. In vendita troverete circa 15mila lattine di colore rosa acceso.

A proposito di BrewDog: chissà come sarà andata a finire la storia degli investigatori assunti per scovare una presunta campagna diffamatoria?