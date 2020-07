Birra al gusto senape, l’ultima trovata di French’s

Ci sono diverse birre dai gusti un po’ alternativi, ma quella che sarà venduta dal primo di agosto negli Stati Uniti d’America è decisamente sui generis: birra al gusto senape. Proprio così.

È la nuova trovata commerciale del colosso americano della mostarda French’s, che dopo il gelato alla senape dello scorso anno ora propone la birra.

La nuova bevanda verrà lanciata proprio in occasione del National Mustard Day, in programma l’1 agosto. Per quanto riguarda gli ingredienti, la “Mustard Beer” sarà una birra di grano tropicale prodotta con lime, limone, mandarino, frutto della passione e – appunto – senape.

“Abbiamo elevato il sapore della senape gialla classica con limone e lime piccante per creare una birra di grano tropicale che avrei abbinato a un hot dog nel giorno più caldo dell’anno”, ha spiegato Juice Drapeau del birrificio artigianale del Colorado Oskar Blues che collaborerà con French’s per produrre la birra alla senape.

La birra, in edizione limitata, sarà acquistabile online su CraftShack a partire dal primo di agosto e nelle taproom Oskar Blues di Boulder e Longmont, nel Colorado e Brevard, nella Carolina del Nord, fino ad esaurimento scorte.

FONTE: FOOD & WINE