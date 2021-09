Birra artigianale: dal 17 al 19 settembre non perdetevi il MicroBo Beer Festival di Bologna

di Dissapore 9 Settembre 2021

Dal 17 al 19 settembre torna il MicroBo Beer Festival di Bologna, alla sua settima edizione, dopo un 2020 inevitabilmente ridimensionato. Protagonista come sempre la birra artigianale italiana, ovvero i piccoli birrifici indipendenti selezionati dal pub Il Punto, punto di riferimento per il settore in città.

Tra conferme e novità, saranno 11 i birrifici partecipanti. Giocano in casa i bolognesi Ca’ del Brado e Birra Bellazzi. Poi Birra Muttnik, Canediguerra, Mister B Brewery e, tra i nuovi ingressi all’evento, La Buttiga, Bifor, Liquida, Birrificio dei Castelli e RentOn. Lo street food sarà caratterizzato dall’american barbecue dei romagnoli Mad For BBQ e dalle crescentina 2.0 dei bolognesi Indegno. La proposta spazierà per cercare di soddisfare tutti i gusti, permettendo di giocare in libertà con gli abbinamenti cibo-birra.

Il programma di laboratori affiancherà lo svolgimento del festival, dall’approfondimento sul mondo delle Sour con Lorenzo Dabove (in arte Kuaska) di sabato a quello sulle fermentazioni ibride curato dal beer teller Simone Cantoni. Durante tutte e tre le serate, un gruppo di degustatori Unionbirrai terrà delle degustazioni gratuite per chi si vuole avvicinare al mondo della birra artigianale con maggiore consapevolezza.

L’Arci Binario69 curerà invece la musica dal vivo: per la serata di venerdì sarà sul palco l’elettronica dei Naked Sun e le sonorità soul e jazz di Claudio Vignali quartetto, mentre sabato sarà protagonista il fok dei Dogs Love Company e la domenica chiuderà il festival birrario con i ritmi cubani dei Leydis Mendez y Carretera Central.

Il festival è aperto dal venerdì alle ore 18:00 fino all’una; sabato e domenica si inizia alle 16:00 e si chiude sempre all’una di notte. 01:00. L’ingresso è gratuito e, come sempre in queste occasioni, i gettoni saranno la moneta di scambio per birra e cibo; non vi è alcun obbligo di acquisto del bicchiere e per gli habitué di MicroBo e c’è la possibilità di utilizzare il bicchiere delle edizioni passate, portandoselo da casa.

Per maggiori informazioni è attivo il sito della manifestazione e la relativa pagina facebook.

Per informazioni e prenotazioni per i laboratori chiamare il numero 328 9153766.