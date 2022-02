Birra artigianale, dall’Europa arriva il via libera per un sostegno da 10 milioni

Bruxelles ha dato il via libera a uno schema italiano che prevede sostegni da 10 milioni di euro per i produttori di birra artigianale.

di Luca Venturino 7 Febbraio 2022

L’Antitrust Ue ha dato il pollice in su allo schema italiano dal valore di 10 milione di euro volto ad aiutare e sostenere i birrifici artigianali, che nel proprio settore di competenza più sono stati colpiti dall’imperversare della pandemia. Ristoranti, bar e pub chiusi per mesi, assembramenti vietati, fiere ed eventi non parliamone nemmeno: insomma, non sorprende che i produttori di birra artigianale necessitino di un aiutino in liquidità per poter continuare a stare a galla.

L’aiuto è stato concepito come una serie di sovvenzioni dirette e, come abbiamo anticipato in apertura, si rivolge esclusivamente ai birrifici indipendenti attivi nella produzione di birra artigianale secondo le definizioni del diritto nazionale. Si tratta di una misura, per stesso giudizio di Bruxelles, “necessaria, appropriata e proporzionata”; e soprattutto perfettamente in linea con le condizioni stabilite dall’Europa circa gli aiuti di Stato. I fondi saranno concessi alle imprese del settore entro il 30 giugno 2022.