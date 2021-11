Birra artigianale, i prezzi potrebbero salire ancora

di Luca Venturino 29 Novembre 2021

Ball Corporation, uno dei più grandi fornitori al mondo di lattine in alluminio, ha recentemente annunciato tramite una nota che, a partire dal 1 gennaio, i suoi clienti senza contratto (quindi prevalentemente birrifici di grandezza media o piccola) dovranno necessariamente ordinare non meno di cinque camion di prodotti: una notizia che verosimilmente si tradurrà in un ulteriore aumento dei prezzi della birra artigianale in lattina.

E non finisce qui: nella stessa nota Ball Corporation ha spiegato che non avrebbe più immagazzinato le lattine in eccesso, e che i prezzi dei contenitori in alcuni casi sarebbero aumentati fino a circa il 50%. Molti birrifici, e in particolare quelli più piccoli, si troveranno quindi ad alzare i prezzi e a offrire una minore varietà di prodotti ai propri clienti, oltre a dover affannarsi per trovare nuove fonti di lattine.

“Il nuovo modello aumenterà la nostra efficienza complessiva e ci consentirà di produrre effettivamente più lattine per i nostri clienti a contratto, compresi i birrifici artigianali”, ha scritto il portavoce di Ball Scott McCarty in una email, spiegando che la priorità della compagnia è di investire in base alle valutazioni su domanda e offerta. Inoltre, Ball ha provveduto a presentare ai propri clienti che non possono più permettersi di soddisfare gli ordini minimi i contatti di distributori più piccoli, in grado anche di offrire spazio di magazzino e servizi di etichettatura.