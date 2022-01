Birra artigianale, Monster Energy entra nel mercato degli alcolici

di Luca Venturino 14 Gennaio 2022

Non solo energy drink, o almeno non più: con l’acquisto del produttore di birra artigianale e hard selzter CANarchy Craft Brewery Collective, infatti, il colosso delle bevande energetiche Monster Energy entra a tutti gli effetti nel mercato degli alcolici, ramificando la propria offerta di prodotti.

L’accordo, dal valore di 330 milioni di dollari, è stato annunciato nella giornata di giovedì 13 gennaio, e aggiunge al portafoglio di Monster i marchi di birra artigianale Cigar City, Oskar Blues, Deep Ellum, Perrin Brewing, Squatters e Wasatch. Si tratta, per l’appunto, di un vero e proprio ‘trampolino di lancio’ nello spazio delle bevande alcoliche, anche se potrebbe ancora voler appoggiarsi su di altre aziende per soddisfare la necessità di una rete di distribuzione su larga scala per questo tipo di prodotti. “L’acquisizione ci fornirà un’infrastruttura completamente in atto, che include personale, distribuzione e licenze” ha commentato il co-amministratore delegato di Monster Hilton Schlosberg “insieme a competenze nello sviluppo di bevande alcoliche e capacità di produzione in questo settore”.