Birra: Baladin e la nuova lattina a tutela del Monte Bianco

di Valentina Dirindin 2 Giugno 2022

Un progetto a tutela del Monte Bianco, per salvare i suoi ghiacciai e il sensibile ecosistema alpino dalla minaccia del cambiamento climatico: Baladin lancia la nuova birra Save The Glacier. Una nuova lattina riciclabile all’infinito, che – spiegano dall’azienda – “può essere utilizzata come bicchiere evitando di doverne usare di plastica o di vetro da lavare”. L’etichetta della nuova birra è stata prodotta con l’80% di polvere di marmo (carbonato di calcio) e non sono stati abbattuti alberi per realizzarla.

Il progetto della nuova birra è stato realizzato da Baladin in collaborazione con Skyway Monte Bianco, che dal 2018 è impegnata nel progetto Save The Glacier. “Durante una mia visita a Skyway sono rimasto colpito di quanto fosse complessa la gestione dell’acqua di servizio. Quando si è sulla terrazza e si ha di fronte il ghiacciaio, si immagina che quella grande massa sia composta da acqua e che la sua riserva sia inesauribile. Purtroppo, non è così”, racconta Teo Musso. “Da quel momento ho pensato a come avrei potuto sostenere il progetto Save The Glacier. Io parlo attraverso la mia birra. Ho quindi deciso di proporre di servirne una con un packaging riutilizzabile, riciclabile e che permettesse a chi la consuma di farlo senza uso di bicchieri da lavare. Da qui la lattina completamente apribile e utilizzabile come bicchiere. Ho scelto poi una birra che rappresentasse la terra italiana e i suoi preziosi frutti coltivati grazie all’acqua”.

La composizione di questa “new entry” è quella di una la Birra Baladin 4.8, una blonde ale leggera (4,8% vol.) ma dallo spiccato carattere distintivo e prodotta con sole materie prime italiane. Acqua delle Alpi, malto d’orzo della Basilicata, luppolo del Piemonte, lievito coltivato nel birrificio Baladin e spezie (agrumi e altre spezie) dalle regioni del sud d’Italia.