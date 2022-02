Birra blu, la trovata di un birrificio francese (e no, non è al gusto puffo)

di Luca Venturino 4 Febbraio 2022

Si chiama Line, parla francese ed è tutta blu: no, non stiamo parlando della cugina d’oltralpe di Puffetta, ma della nuova birra del birrificio artigianale Hoppy Urban Brew. Nata dalla collaborazione con l’azienda Etika Spirulina, che mira a diffondere le alghe come integratori alimentari, il colore particolare viene ricavato proprio dal pigmento naturale di un’alga chiamata Spirulina.

Stando a chi l’ha assaggiata, però, il gusto è quello classico di una birra artigianale: luppolata, leggera e con qualche nota fruttata. L’aggiunta dell’ingrediente puffoso, dunque, è puramente estetica, e si sta rivelando una strategia decisamente funzionante. Stando a Xavier Delannoy, proprietario di una fattoria in cui coltiva l’alga Spirulina, tra ottobre e dicembre sono state vendute più di 1500 bottiglie, e il birrificio sta pianificando di ampliarsi per aumentare la produzione e soddisfare la domanda crescente.