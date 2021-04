Birra: Brewdog aprirà a Edimburgo un hotel a tema

Brewdog, birrificio e celebre marchio scozzese, ha annunciato l’apertura di un hotel a tema birra nel centro storico di Edimburgo.

L’azienda con sede nell’Aberdeenshire gestisce già un hotel vicino al suo birrificio di Columbus, nell’Ohio, e un terzo dovrebbe poi aprire a Manchester. È stato il co-fondatore del marchio, James Watt, ad annunciare la notizia con un tweet, spiegando che l’hotel di Edimburgo sorgerà in Market Street, in una ex scuola.

Uno spazio la cui conversione d’uso è in corso da cinque anni e che originariamente era destinato a un altro operatore di boutique hotel. L’idea dell’azienda è quella di creare un vero è proprio albergo a tema, con birra alla spina in ogni stanza, una selezione di birre nei mini-bar delle stanze, e perfino un frigo per la birra nelle docce. L’idea – fanno sapere – è aprire tra luglio e settembre di quest’anno.

Un investimento interessante, in un periodo di certo non facile per il mondo della birra. I risultati presentati da BrewDog agli azionisti, però, sono comunque positivi, grazie a un aumento di tredici volte delle vendite online tra il 2019 e il 2020, che ha permesso di aumentare i ricavi del gruppo del’11%raggiungendo i 242 milioni di lattine spedite.

Un risultato raggiunto anche grazie all’espansione della distribuzione attraverso i rivenditori di generi alimentari in tutto il Regno Unito.

[Fonte: BBC]