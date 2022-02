Birra Castello pronta alla battuta: è la partner ufficiale del Padel

di Luca Venturino 23 Febbraio 2022

Birra Castello sarà partner ufficiale della Federazione Italiana Tennis (FIT) o, più precisamente, del Settore Padel e dello Slam Padel. L’accordo ha una durata triennale e prevede la personalizzazione dei prodotti dedicati con il marchio Padel – FIT: a partire da marzo, il brand della birra tutta italiana sarà ben esposto nei campi dei circoli riconosciuti dalla FIT, e nei mesi a venire saranno avviate iniziative dedicate alla comunità sportiva.

In parole povere l’obiettivo è quello di promuovere un terzo tempo più sociale e più vivace, accompagnato dal ruvido bacio della Birra Castello. Dopotutto, la birretta nel post partita è una tradizione sportiva indissolubile. “Questa non è una semplice sponsorizzazione, ma è una collaborazione per promuovere il Padel ed i suoi valori positivi a 360°” ha commentato Francesca Ruffini, Marketing Manager di Birra Castello. “Infatti, Birra Castello vuole esaltare il “terzo tempo” che è nel dna di questo sport ovvero la socialità, il divertimento e lo stare insieme anche fuori dal campo. Si tratta di un gioco di squadra con il padel e con la FIT che muove da una condivisione di valori e dallo spirito che anima questo sport e chi lo pratica. Il nostro impegno, inoltre, ha una valenza sociale perché attraverso la collaborazione con i circoli vogliamo favorire il radicamento di questo sport nei territori e soprattutto promuovere la pratica sportiva nelle comunità che è aspetto fondamentale per i giovani e non solo”.