Birra del Borgo, l’ex birraio rileva lo storico birrificio di Collerosso

di Luca Venturino 1 Febbraio 2022

Lo storico birrificio di Collerosso era destinato a chiudere come parte della strategia di ridimensionamento attuata dalla Ab-Indev, ma qualcuno non ci è stato: stiamo parlando di Matteo Corazza, storico birraio di Birra del Borgo che ha deciso di acquistare il birrificio al centro di Borgorose dedicato alle fermentazioni non convenzionali.

L’annuncio è arrivato direttamente da Corazza tramite un post sulla pagina Facebook del birrificio. “Ciao a tutti” ha scritto il birraio “dopo la cessazione da parte di BdB, ho rilevato lo storico birrificio e mi preparo per la mia nuova avventura da produttore, con la passione di sempre”. Innumerevoli, chiaramente, i messaggi di incoraggiamento e auguri. Per quanto la notizia sia meravigliosa, va però ricordato che (al momento) Collerosso è la sola parte ad essere stata salvata dai vari settori tagliati dalla multinazionale, che comprendono il gruppo commerciale, il gruppo marketing, e tutte le attività di Roma, dall’Osteria al Bancone di piazza Bologna, per un totale di 40 posti di lavoro.

“Borgorose è un territorio che non molla, fatto di gente che sa soffrire e rinascere” ha commentato il sindaco Mariano Calisse, entusiasta dell’iniziativa di Corazza. “Birra del Borgo resterà la stessa ed è proiettata ormai a mercati di caratura europea e noi ce la terremo stretta! Lo storico birrificio artigianale di Collerosso grazie all’impegno e al coraggio di un nostro giovane Matteo Corazza inizia una nuova vita! Buon lavoro”.