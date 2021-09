Birra del Borgo perde il suo pluripremiato pizzaiolo, Luca Pezzetta

di Valentina Dirindin 15 Settembre 2021

L’Osteria di Birra del Borgo perde il suo super pizzaiolo, il premiatissimo Luca Pezzetta. Un nome di punta della pizza romana e non solo, come ricorda il comunicato che ne annuncia l’addio al locale che lo ha lanciato: Miglior pizzaiolo 2020 a Identità Golose (ma questo premio potremmo non considerarlo nel palmares, visto che a sponsorizzarlo era proprio Birra del Borgo), Tre Spicchi nella Guida Pizzerie d’Italia, 43° posto a 50 Top Pizza, Tre Pizze su L’Espresso e Best pizza chef under 35 secondo Italia Food & Wine. E pure un programma televisivo, “Mica Pizza e fichi”, ospitato proprio nella “sua” Osteria e andato in onda su La7 nel 2019, con Pezzetta che insegnava ai personaggi famosi a impastare.

Tutte cose che ora il pizzaiolo classe 1989 si lascia alle spalle, navigando verso nuovi lidi, che di certo immaginiamo saranno notevoli. “Devo molto a L’Osteria Birra del Borgo ma per me è tempo di cambiamenti. Voglio chiudere questo percorso a testa alta, con la consapevolezza di aver dato tutto quello che potevo al progetto”, dichiara Pezzetta nell’addio al gruppo che lo accolse nel 2017. Cosa farà ora Pezzetta? Il comunicato che ufficializza la separazione da Birra del Borgo parla di una “decisione ponderata e significativa per la sua carriera che lo traghetterà in una nuova fase di vita, quella della maturità imprenditoriale”.

“Tra metà ottobre e inizio novembre aprirò un locale tutto mio a Fiumicino, – dice Luca Pezzetta – uno dei miei luoghi d’infanzia visto che mia mamma è originaria proprio di questo comune. Insieme a un socio, farò dialogare pasticceria e pizzeria ma la vera novità è che finalmente potrò cimentarmi con la pizza romana, quella con cui sono cresciuto nel locale di papà: metterò topping su tela tutte le ricette di una volta!”.