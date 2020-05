Birra di The Last of Us 2: una IPA speciale

Una birra decisamente sui generis, dedicata a The Last of Us 2, uno dei videogiochi più attesi dell’anno e che promette di regalare grandi emozioni ai videogiocatori di tutto il mondo. Così come promette grandi emozioni gustative la Space Camper Cosmic IPA, prodotta e venduta dalla Boulevard Brewing Company in pacco da sei.

I videogiocatori potranno dunque affrontare l’avventura post-apocalittica di Ellie e Joel intramezzando una sessione e l’altra con una bella sorsata di questa speciale versione di birra IPA.

Per chi non lo sapesse, la birra IPA – acronimo di India Pale Ale – è una “pale ale”, quindi ad alta fermentazione, prodotto in Inghilterra a partire dal IXI secolo. La versione di The Last of Us 2 viene prodotta da Boulevard Brewing Company, azienda americana con sede in Kansas City, Missouri.

La birra di The Last of Us 2 è legata anche ad un concorso, che però è attivo solo in USA: Boulevard Brewing Company regalerà dieci PlayStation 4 Pro a chi vincerà una competizione sul sito ufficiale della bevanda.

Per gli appassionati di videogiochi, ricordiamo che The Last of Us 2 sarà disponibile nei negozi, solo per PlayStation 4, dal 19 giugno.