Birra: è allarme in UK per la mancanza di bottiglie di vetro

I britannici (e non solo) tremano: in UK è allarme per la birra a causa della mancanza di bottiglie di vetro per via dell'aumento dei costi dell'energia.

di Manuela 24 Maggio 2022

Questo è un problema a cui in molti non pensano: a causa dell’aumento dei costi dell’energia, c’è in generale una grossa carenza di articoli in vetro. In particolare in UK sono in molti a lanciare l’allarme per quanto riguarda la birra: mancano le bottiglie di vero.

I fornitori stanno già riscontrando diversi problemi ad approvvigionarsi di bottiglie di vetro in quanto la produzione di questo materiale richiede parecchia energia. A causa dell’aumento dei costi di quest’ultima, ecco che il prezzo del vetro è aumentato dell’80% nel corso dell’ultimo anno.

Il risultato di tutto ciò è che presto nel Regno Unito potrebbe esserci una minor varietà di birre in bottiglia sugli scaffali. Alcuni produttori di birra potrebbero poi essere costretti a passare a contenitori diversi per i loro prodotti (un po’ come già succede con le bottiglie di carta per il vino, occhio solo a non metterlo in fresco nel cestello del ghiaccio se non si scioglie il contenitore), cosa che potrebbe aumentare i prezzi per i consumatori in un momento in cui l’inflazione su cibo e bevande è alle stelle.

Alcuni birrifici potrebbero decidere di rimpiazzare le bottiglie di vetro con le lattine, mentre altri potrebbero decidere di trasferire i costi maggiorati sui clienti. Ma il problema non è relativo solo al Regno Unito: l’industria della birra tedesca ha spiegato che il peso maggiore della carenza di articoli in vetro ricadrà sulle spalle dei piccoli e medi birrifici.

Tornando in UK, alcuni produttori di birre scozzesi sono già passati dal vetro alle lattine. Per esempio la Vault City Brewing, con sede a Edimburgo, ha annunciato che dal mese prossimo quasi tutte le sue birre saranno vendute in lattina e non più in vetro.