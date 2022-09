Birra gratis per chi va a votare: pub di Treviso incentiva così l’affluenza alle urne

di Manuela 23 Settembre 2022

Un pub in provincia di Treviso, più precisamente a Vittorio Veneto, ha deciso di incentivare l’affluenza alle urne offrendo birra gratis a chi andrà a votare.

Dino Michelon, 41 anni e titolare del pub di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso ha avvisato i suoi avventori: tutti coloro che domenica si presenteranno al bancone del pub con la scheda elettorale debitamente timbrata, potranno ottenere una birra gratis.

Michelon ha specificato che non chiederà assolutamente ai clienti cosa abbiano votato in quanto per lui non è questo il pinto della questione. L’importante è spingere la gente a votare, a esercitare questo diritto-dovere. Michelon ha deciso di correre ai ripari vista la bassissima affluenza alle urne nel corso delle ultime tornate elettorali e ha voluto aiutare in questo modo a sottolineare quanto sia importante andare a votare.

Inoltre la birra in regalo, sia essa una bionda o una rossa da 25 cc, non sarà destinata solamente ai residenti, ma a tutti coloro che si presenteranno al bancone con la tessera elettorale timbrata, indipendentemente dal seggio e dalla città in cui avranno votato. Finché domenica avrà birra, continuerà a distribuirla in questo modo.

Che viste le scelte presenti sulla scheda elettorale, forse bersi una birra dopo aver votato non è un’idea poi così malvagia. Forse anche due birre.