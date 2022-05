Birra gratis per un anno se ti fai un tatuaggio

di Dissapore 2 Maggio 2022

Birra IPA gratis per un anno ai primi 100 che si faranno fare un tatuaggio con un’immagine promozionale del birrificio. È l’iniziativa del Devils Backbone Brewing in Virginia, USA, marchio acquisito da Anheuser-Busch nel 2016, in collaborazione con Jake Karamol, tatuatore da 2 milioni di follower su TikTok.

Karamol ha creato tre disegni di tatuaggi basati sulla serie Buck Tradition IPA di Devils Backbone, che a sua volta presenta quattro diversi tipi di IPA: le prime 100 persone di età superiore a 21 anni che si faranno uno di questi tatuaggi da ora fino al 30 giugno (da Karamol o da un tatuatore di loro scelta) riceveranno in regalo una card per per un anno di IPA Buck Tradition.

“La birra artigianale è un divertente atto di ribellione”, ha detto Hayes Humpheys, COO di Devils Backbone, facendo un parallelismo tra birra e tatuaggi. “La maggior parte dei birrifici artigianali sono stati avviati da ragazzi che semplicemente non si adattavano a un percorso di carriera ‘normale’. Le IPA sono stati a lungo la manifestazione liquida del loro spirito ribelle perché hanno un sapore così distintamente diverso da qualsiasi altra cosa nella storia della birra”.

I partecipanti devono “pubblicare su Instagram una foto del loro tatuaggio, una foto mentre il lavoro viene eseguito, e la firma del tatuatore”, quindi assicurati di documentare l’evento. Infine, la carta regalo vale 480 dollari – circa 9 a settimana – che, a seconda delle abitudini di consumo, potrebbero non sembrare l’equivalente di “birra per un anno”. Senza considerare che il tatuaggio non è gratis: e a differenza della card, dura per sempre.