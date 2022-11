Birra: i Francescani baresi faranno la loro insieme ai ragazzi disabili

A Bitetto, in provincia di Bari, un gruppo di Frati Francescani collabora con alcuni ragazzi disabili per produrre una birra solidale.

di Luca Venturino 2 Novembre 2022

In quel di Bitetto, comune di 11 mila abitanti incastonato nella provincia di Bari, viene prodotta una birra piuttosto particolare. I protagonisti sono un gruppo di Frati Francescani che, con l’aiuto di alcuni ragazzi disabili, ha creato un’etichetta volta a sostenere il restauro del patrimonio artistico locale. Come ogni progetto che si rispetti, anche questo è nato un po’ per scommessa, un po’ per gioco, “Ma l’intuizione è stata dare una prospettiva sociale” spiega padre Vincenzo Turi.

Come accennato, al cuore del progetto si trova l’incontro tra i Frati e l’associazione Adelfia in Cammino, gruppo interparrocchiale nato circa quattro anni fa che punta a creare “un ambiente pieno di vita per le persone con disabilità”. L’opportunità di produrre birra in collaborazione con i Francescani, naturalmente, rappresenta un’esperienza unica. Al di là dell’integrazione dei ragazzi dell’associazione di cui sopra, l’obiettivo dei Frati è anche quello di sostenere i beni storici e artistici bisognosi di un’operazione di restauro, motivo per cui una parte degli utili derivati dalle vendita viene devoluta in questa direzione – soprattutto a favore dei beni dei conventi di Puglia e Molise, esclusi dai finanziamenti nazionali.

“Al di là della produzione” ha commentato la presidente di Adelfia in cammino, Cinzia Corsano “quello che più ci colpisce è la partecipazione attiva e l’interesse di tutta la comunità”.