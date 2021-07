Birra, il più grande esportatore europeo è l’Olanda

Con esportazioni per 1,9 miliardi di euro all'anno l'Olanda si conferma prima in Europa e seconda nel mondo.

di Dissapore 23 Luglio 2021

L’Olanda è il più grande esportatore europeo di birra, e il secondo al mondo. E lo è da 21 anni ormai: la conferma è arrivata dal Central Bureau of Statistics (CBS), che ha ribadito come i Paesi Bassi siano in testa alla classifica Ue. Nel 2020, i birrifici olandesi hanno esportato i loro prodotti per un valore di 1,9 miliardi di euro. In testa alla classifica degli acquirenti di birra olandese ci sono gli Stati Uniti, poi vengono Francia e Regno Unito.

La produzione di birra olandese, che va avanti dal Medioevo, è oggi dominata dal colosso Heineken, che fa la parte del leone, anche se nel piccolo paese europeo ci sono ben 605 birrifici autorizzati. Un primato però, quello olandese, che non si conferma a livello mondiale, dove i Paesi Bassi sono solo secondi: in cima alla classifica c’è il Messico, che esporta ben 4,3 miliardi di birra all’anno, quasi i tre quarti della quale (71%) vanno negli Stati Uniti.

E un primato ormai storico, quello dell’Olanda, che però oggi è insidiato dal vicino Belgio. Il Paese sta guadagnando posizioni e nel 2020 ha esportato 1,7 miliardi di euro di birra. Germania e Francia, invece, sono rispettivamente il terzo e il quarto esportatore.

[Fonte: Efanews]