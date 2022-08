Birra: il West Ham United esige che il London Stadium ne riduca i prezzi

La squadra del West Ham United non ci sta: il London Stadium deve abbassare i prezzi della birra, altrimenti il team trascinerà i proprietari dello stadio in tribunale.

di Manuela 16 Agosto 2022

A Londra scoppia il caso della birra nello stadio. In pratica la squadra del West Ham United esige che il London Stadium riduca i prezzi della birra durante le sue partite in casa. Se i proprietari dello stadio non gli daranno retta, ecco che la squadra è pronta a trascinarli in tribunale.

Tutta la vicenda è nata durante la partita di apertura della Premiere League fra gli Hammers e il Manchester City. I tifosi sono andati allegramente allo stadio, ma ne sono usciti inferociti. E non per le performance sportive delle loro squadre, quanto per il fatto che una pinta di birra gli è costata 7,30 sterline. Il guaio è che l’acquisto equivalente presso i rivali londinesi del Tottenham costava 2,11 sterline in meno.

Al che il West Ham, che non possiede lo stadio di Londra, si è giustamente imbufalito ed è disposto ad andare in tribunale per risolvere la questione. Secondo la squadra, il London Stadium è tenuto a onorare la clausola nota come Comparable Clubs presente nel loro contratto di ristorazione. Allo scopo di salvaguardare i costi di cibo e bevande, da cui, fra l’altro, il West Ham non trae alcun profitto in quanto non è proprietario dello stadio, ecco che il club ha un accordo che garantisce che i prezzi di cibi e bevande durante le loro partite deve essere nella media di quelli dell’Arsenal, del Chelsea o degli Spurs.

Il che vorrebbe dire che la pinta più economica dovrebbe arrivare a 5,75 sterline, cifra decisamente inferiore rispetto a quella fatta pagare. Il West Ham ha provato a contattare i ristoratori del Delaware North, ma questi si sono difesi sostenendo che non possono modificare i prezzi senza il permesso della sede.

A questo punto gli Hammers auspicano che i prezzi cambino in vista della loro prossima partita in casa contro il Viborg, partita della UEFA Conference League prevista per il 18 agosto. Ma se le birre anche qui continueranno a costare più di 7 sterline, ecco che la squadra procederà per vie legali. E non va meglio per chi ha preso una Coca Cola: una bottiglia è stata fatta pagare 4,50 sterline.

Comunque sia, il problema dei rincari della birra in UK non riguarda solamente gli stadi: il 52% degli inglesi ritiene ormai inaccessibile il prezzo di una pinta che, in alcuni pub londinesi, è arrivata a costare anche più di 8 sterline.