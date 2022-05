Birra: in America Latina è boom di ordini a domicilio

di Manuela 23 Maggio 2022

Andiamo in America Latina perché qui è boom di ordini a domicilio per la birra. Nonostante bar e negozi siano aperti, i latinoamericani continuano a preferire la birra fredda ordinata a domicilio a casa col delivery al posto di quella presa in bar o negozi di vicinato.

Secondo quanto riferito dai Reuters, il delivery in queste zone è diventato una tendenza post-pandemia anche per via del fatto che la birra è più economica da ordinare direttamente a casa che non acquistandola nei negozi.

Rafael Mazaia, analista brasiliano della zona di San Paolo, rivela che ci sono anche altri motivi che spiegano perché qui la gente continui a farsi portare le birre a casa. Nel suo caso, per esempio, non ci sono supermercati vicino a casa sua, è troppo pigro per andare a comprarsela e anche nei locali non è sempre fredda, motivo per cui preferisce farsela portare a casa.

Secondo quanto riferito da AB InBev, per quanto riguarda lo Ze Delivery, servizio di consegna della birra fredda, gli ordini sono aumentati durante la pandemia da 1,5 milioni nel 2019 a 62 milioni nel 2021.

Alcune aziende hanno dovuto approntare dei servizi di consegna specifici per poter soddisfare la domanda di delivery di birra fresca. È il caso, per esempio, di Heineken (che ha da poco lanciato Silver, la prima birra del metaverso): per poter raggiungere tutti i messicani, ha ideato il servizio di consegna Glup.

Il problema in America Latina è che i consumatori hanno capacità di refrigerazione limitate. Tuttavia amano assistere agli eventi sportivi tenendo in mano una birra fredda. Per questo motivo la fine delle restrizioni della pandemia non hanno segnato la fine delle consegne a domicilio. La casa è diventata, infatti, il centro dell’intrattenimento e per le aziende non c’è modo migliore di raggiungere i consumatori che quello della vendita al dettaglio diretta.

Tuttavia secondo Michel Doukeris, AD di AB InBev, l’e-commerce integra e non sostituisce gli acquisti in negozio. Le persone di solito non escono di casa solamente per comprare più birra. Tuttavia, quando hanno a disposizione la consegna in 30 minuti, ecco che aumentano il numero di occasioni in cui bere birra (con inevitabile aumento degli ordini).

Secondo alcune analisi di mercato, la birra è arrivata in ritardo nell’e-commerce rispetto al vino o altri alcolici. Al momento, birro, sidro e prodotti pronti da bere rappresentano il 18% del settore, contro il 40% del vino e il 42% degli alcolici.