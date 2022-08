Birra: in vacanza la beviamo in media un giorno sì e uno no

Una recente indagine ha segnalato che quando siamo in vacanza in media beviamo birra 4 volte a settimana, in pratica un giorno sì e uno no.

di Manuela 7 Agosto 2022

Una ricerca di Bva Doxa per il Centro Informazione Birra (Cib) di AssoBirra ha rivelato che in vacanza beviamo più birra. Lo so, lo so, non lo avreste mai immaginato, vero? Ma superiamo lo shock per cotanta sorpresa: in pratica in media la beviamo in media un giorno sì e uno no.

Perfettamente in media con quanto visto nel 2021, gli italiani in vacanza dichiarano di bere birra almeno 4 volte a settimana, con il 29% che ammette di berla tutti i giorni, soprattutto quando si tratta di abbinarla col cibo.

La maggior parte degli intervistati, ben il 72%, ha spiegato che beve la birra a cena, il 41% durante l’aperitivo, il 36% a pranzo, il 31% nel dopo cena e un intervistato su quattro la beve anche di pomeriggio.

La metà degli intervistati, poi, ha spiegato che beve birra tutte le volte che gliene viene voglia, mentre l’altra metà preferisce berla abbinata al cibo. Un’altra particolarità che lega gli italiani con il turismo e la birra, è il fatto che ci piace partecipare a eventi specifici dedicati a questa bevanda. Molto gettonati, per esempio, sono i picnic con birra e cibo, scelti dal 68% degli intervistati, mentre il 67% preferisce le degustazioni di birre artigianali e il 56% le feste in spiaggia, magari con differenti tipi di birre.

I Millenials e i Gen Z preferiscono le visite guidate ai birrifici (42%), mentre le visite ai musei della birra e degli hotel a tema birra raggiungono percentuali di preferenza minori, rispettivamente il 21% e il 15%.