Birra, la guerra in Ucraina potrebbe far alzare i prezzi

La guerra in Ucraina potrebbe portare anche a un aumento dei prezzi dell'orzo, utilizzato per produrre birra.

di Luca Venturino 3 Marzo 2022

Abbiamo già ampliamente parlato degli aumenti ai prezzi di grano e mais, beni alimentari di cui Russia e Ucraina sono tra i maggiori esportatori mondiali, ma i rincari non si fermano certo qui. C’è un altro cereale ampiamente prodotto in Ucraina, infatti, che potrebbe subire un aumento a causa del conflitto: ci riferiamo all’orzo, necessario alla produzione della birra.

L’Ucraina è produttrice di circa il 20% dell’orzo utilizzato dall’industria della birra, e di conseguenza è solo questione di tempo prima che il prezzo subisca uno scossone. Va sottolineato, però, che ancora non è del tutto chiara la severità dell’impatto: ci si aspetta che i birrifici più grandi riescano ad assorbire i costi più elevati mantenendo il prezzo invariato per i consumatori, mentre quelli di dimensioni più modeste dovranno apportare qualche modifica.

Modifiche che, in ogni caso, appaiono piuttosto contenute (o almeno per ora). “Forse un qualcosa tipo 50 centesimi al boccale” ha spiegato con ottimismo Paul Johnson, barista della St. Paul Fish Company nel Wisconsin. “Magari un dollaro per i drink, robe del genere. Niente di troppo assurdo”.