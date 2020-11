Birra: la nuova linea di Guinness senza alcol è stata ritirata per “contaminazione”

È durata poco la birra senza alcol marcata Guinness sui supermercati inglesi. E non perché è andata a ruba. La nota azienda irlandese ha comunicato il ritiro del prodotto a causa di una “contaminazione”.

Ufficialmente, la versione alcol free della birra di St James’s Gate è stata rilasciata prima per i consumatori della Gran Bretagna, a partire dal 26 ottobre. Vi ricordate quando ne parlavamo? I colossi della Guinness hanno impiegato anni per affrontare la realtà che il mercato della birra analcolica fosse in crescita e che anche loro ne volevano spillare un po’ di quello spumeggiante business. Ma alla fine erano riusciti a realizzarla, la Guinness 0.0, ottenendo lo stesso gusto “inconfondibilmente Guinness, solo senza alcool”. E per di più ipocalorica.

Ma oggi, il retrofront: a causa di una «contaminazione microbiologica» potenzialmente pericolosa, la birra scura irlandese è stata ritirata dal commercio in Inghilterra, Scozia e Galles come «misura precauzionale».

«Ci dispiace che sia successo – si rammarica l’azienda. La produzione riprenderà solo quando saremo completamente soddisfatti di aver eliminato la causa del problema».

As a precaution we are recalling Guinness 0.0 in Great Britain due to a contamination which may make some cans unsafe to drink. This only relates to Guinness 0.0. Do not consume & return to store or contact consumercare.gbandireland@diageo.com/0345 601 4558 for a refund. pic.twitter.com/G06fmckShb

— Guinness GB (@GuinnessGB) November 11, 2020