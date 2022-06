Birra: la più costosa del Regno Unito costa 80 sterline a pinta

di Manuela 22 Giugno 2022

Se ti stati chiedendo quanto costi la birra più cara del Regno Unito, è presto detto: 80 sterline alla pinta. È questo il prezzo in cui si trova la birra Reforged 20th Anniversary Ale in un pub di Brixton, a Londra.

Anzi, per la precisione costa 80,15 sterline alla pinta. Il motivo di tale prezzo? Beh, si tratta di una birra di importazione, spedita dalla Craft Beer Co da San Diego, in California: una bottiglia da 750 ml (circa 1,3 pinte) costa la modica cifra di 105 sterline. Ma i gestori del pub sono buoni: se si prende una di queste birre e poi se ne vuole portare via un’altra bottiglia da bersi a casa, verrà fatto uno sconto del 30%.

La birra in questione ha una consistenza densa e sciropposa. Di colore marrone scuro, viene preparata in botti di bourbon per 18 mesi. Chi l’ha bevuta parla di un sapore che è un mix di liquirizia, caffè e alcol, anche se qualcuno parla di un retrogusto di cioccolato.

Nonostante il pub stia spingendo questa birra cercando di convincere la sua clientela hipster a sborsare più di 100 sterline per una bottiglia, ecco che finora ne è stata venduta solamente una bottiglia (e fra l’altro a un gruppo di sei ragazzi che si sono suddivisi il costo della bottiglia, anche se hanno dichiarato di aver “assolutamente amato” questo prodotto).

Molti clienti, tuttavia, non sono convinti e hanno affermato che nessuna birra poteva essere così buona da valere quel prezzo. Dello stesso avvio anche Ben O’Neill, il gestore del pub The Needle and Pin di Loughborough, il quale ha dichiarato che lui non pagherebbe mai così tanto solo per una bottiglia di birra. Secondo lui quella birra è troppo sottile e non pagherebbe mai 70-80 sterline per una pinta di quella: si aspettava qualcosa di più da qualcosa che è così costoso e il massimo che pagherebbe per una birra come quella è di 45 sterline alla pinta.

Anche il suo amico Chris Anagnostopolulos, ingegnere di Bath, ha ammesso che la birra in questione è buona e leggera, ma non la pagherebbe mai così tanto. Ad altri, invece, il gusto di questa birra proprio non è piaciuto: c’è chi la definisce troppo sciropposa, non è quello che cerca da una birra, soprattutto in estate (la vedrebbe meglio in un pub caldo d’inverno, d’estate è meglio una birra chiara).