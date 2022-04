Birra: le offerte di primavera su Amazon

di Luca Venturino 6 Aprile 2022

Le giornate si allungano, l’aria è tiepida e piacevole: c’è un modo più piacevole di passare la serata che invitare gli amici a casa per una birra in compagnia? Prima di procedere con gli inviti, però, meglio riempire il frigo, e se si riesce nell’intento risparmiando qualche soldino tanto meglio. Fortunatamente, le offerte di primavera su Amazon arrivano in nostro soccorso! Vale la pena di fare un po’ di scorta di birra da tenere a casa, in vista delle giornate più calde o – perché no – dei festeggiamenti di Pasquetta.

Con le offerte di primavera di Amazon, infatti, la convenienza sta proprio nel fare un bel po’ di scorta, comprando le birre a casse. Cominciamo con una cassa da 24 birre da 33 cl Peroni Gran Riserva Rossa, facile da bere e l’ideale per un aperitivo tra amici. Il prezzo pieno indicato da Amazon per il prodotto è di 25,99€ ma, grazie allo sconto applicato del 15%, è acquistabile per 20,89€. Alternativamente, potreste optare per la cassa da 24 di Birra Peroncino, ideale da abbinare con spuntini salati, tranci e pezzi di pizza, salumi e formaggi. In questo caso, il prezzo pieno del prodotto è dei 26 euro mentre lo sconto proposto da Amazon è del 23%, rendendolo disponibile per 19,99 euro.