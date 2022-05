Birra, l’industria cinese pronta a cambiare marcia: nel 2021 crescita del 38%

Secondo i dati del National Bureau of Statistics, le aziende produttrici di birra cinesi hanno registrato profitti totali per 18,68 miliardi di yuan (2,60 miliardi di dollari)

di Marco Locatelli 18 Maggio 2022

La birra cinese è pronta a cambiare marcia. Nonostante decenni di sviluppo a rilento, anche grazie alla pandemia, il mercato brassicolo cinese è ora in rampa di lancio con una crescita del 38% nel 2021.

Uno dei fattori importanti di questa crescita è anche la grande varietà di scelta. Secondo i dati del National Bureau of Statistics, le aziende produttrici di birra cinesi hanno registrato profitti totali per 18,68 miliardi di yuan (2,60 miliardi di dollari), con un aumento anno su anno del 38%, superando anche il tasso di crescita del 33% dell’industria dei liquori nel suo complesso.

Inoltre, nel primo trimestre di quest’anno, i birrifici di tutta la Cina hanno registrato una crescita generale dei ricavi e degli utili, con alcuni che hanno registrato una crescita a due cifre, tra cui Chongqing Brewery, Beijing Yanjing Brewery, Tsingtao Brewery e Fujian Yanjing Huiquan Brewery.

Il settore, tuttavia, deve ancora affrontare una miriade di sfide. Secondo i dati del National Bureau of Statistics, il consumo interno di birra a marzo è sceso dell’1,5% su base annua a 8,16 milioni di chilolitri. Inoltre anche l’industria della birra cinese è stata condizionata dall’aumento dei prezzi delle materie prime e degli imballaggi.

A marzo, il prezzo dell’orzo importato era di circa 334,8 dollari per tonnellata, il 25,7% in più su base annua, mentre il volume delle importazioni sarebbe stato di 550.000 tonnellate, il 48,6% in meno su base annua. Inoltre, dall’inizio del 2021 i costi crescenti per le lattine di alluminio e le bottiglie di vetro sono aumentati fino al 50%.

Tuttavia, i consumatori cinesi si sono già abituati all’aumento dei prezzi della birra e questo, insieme al lancio di prodotti di fascia alta, ha aiutato il settore nonostante il calo dei consumi.