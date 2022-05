Birra Moretti accusata di pubblicità ingannevole da un consigliere svizzero

Come scrive in un lungo articolo la SonntagsZeitung, il marketing di Birra Moretti punta molto sull'italianità del prodotto in Svizzera, mentre sulle lattine viene scritto (in fondo) "Prodotto sotto la supervisione di Heineken Italia da Heineken Svizzera, Lucerna".

di Marco Locatelli 9 Maggio 2022

Secondo il consigliere svizzero Alois Gmür (Centro/SZ) le campagne pubblicitarie di Birra Moretti – si sta parlando esclusivamente di quella venduta in Svizzera – sono ingannevoli, poiché la birra viene venduta come italiana ma in realtà è prodotta nel Cantone dei Grigioni, in Svizzera.

“I consumatori pensano di comprare qualcosa di originale italiano e si sentono in vacanza quando bevono la birra: ma sono stati presi in giro”, afferma il deputato in dichiarazioni riportate dalla SonntagsZeitung.

Dal canto suo, Birra Moretti, nella persona del direttore della filiale elvetica Bart De Keninck, si difende sottolineando che il luogo di produzione viene indicato correttamente come richiede la legge.

Secondo il dirigente, inoltre: “La birra è come la pizza. Se vuoi una buona pizza in Svizzera, non hai problemi se è cotta sul posto e non consegnata dall’Italia”. La ricetta e le materia prime sono le stesse della Birra Moretti prodotta in Italia. A cambiare – come sottolinea De Keninck – è l’acqua: “La nostra arriva direttamente dalle montagne grigionesi qui accanto. Non c’è niente di meglio”.