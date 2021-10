Birra Peroni investe 5 milioni in un nuovo impianto no alcool

di Marco Locatelli 21 Ottobre 2021

5 milioni di investimento in un nuovo impianto no alcol per Birra Peroni, che continua ad investire sui propri stabilimenti per migliorare l’efficienza produttiva e allargare il portafoglio di offerta, in coerenza con gli obiettivi del gruppo che, nel quadro del programma LEGACY 2030, mira a raggiungere una quota del 20% di prodotti analcolici entro il 2030.

Proprio allo stoccaggio della birra analcolica pronta per essere imbottigliata, sono destinati i 3 nuovi serbatoi BBT (Bright Beer Tanks) consegnati e installati questa settimana presso lo stabilimento di via Birolli. L’investimento, che complessivamente vale 5,2 milioni di euro, oltre ai serbatoi, prevede un impianto di dealcolizzazione, il collegamento fluidico con i processi ordinari di brewing e quello con le linee di confezionamento dove sarà installato un nuovo pastorizzatore; saranno inoltre effettuati interventi di adeguamento per il nuovo prodotto e i nuovi formati previsti.

Ai tre serbatoi se ne aggiungerà a breve un quarto, di dimensioni inferiori, che servirà per immagazzinare l’alcol eliminato dal processo che, in un’ottica di economia circolare e valorizzazione degli scarti di produzione, sarà venduto come materia prima da impiegare in altri processi industriali. Ognuno dei 3 serbatoi può contenere fino a 2.000 ettolitri di birra, ha un diametro di circa 4 metri, un’altezza di 22 metri e un peso di 19.000 kg.

“Questo investimento conferma l’importanza e la centralità dello stabilimento di Roma nelle strategie di crescita di Birra Peroni – ha dichiarato Enrico Galasso, Amministratore Delegato di Birra Peroni – Il mercato delle birre analcoliche è in forte espansione a livello globale e il processo che stiamo mettendo a punto ci consentirà di affermarsi nel segmento con un prodotto di alta qualità in grado di intercettare i gusti di un consumatore sempre più attento a coniugare gusto e benessere, oltre che di rispondere alle esigenze di quei mercati esteri che richiedono un prodotto completamente privo di alcool”.