Guida Michelin 2022: la nuova edizione italiana sarà presentata in Franciacorta

di Marco Locatelli 21 Ottobre 2021

Il 23 novembre la Guida Michelin 2022 – 67esima edizione italiana – sarà presentata in Franciacorta (Brescia). L’evento – che sancisce il ritorno alla normalità verrà trasmesso anche in diretta streaming. Inoltre Franciacorta ospiterà anche le edizioni 2023 e 2024 della popolare guida turistica e gastronomica.

“Un’alleanza, quella tra Franciacorta e Michelin, siglata nel segno di una condivisione profonda sul piano della valorizzazione enogastronomica, come su quello dell’approccio ambientale sostenibile – spiega il comunicato congiunto che annuncia l’intesa -. Franciacorta, aggiunge la nota, è sinonimo internazionale di cultura del vino, di rispetto ed ascolto del territorio: la partnership con l’azienda Michelin è un riconoscimento importante che va nella direzione di premiare il grande impegno di questa terra e la sua denominazione per la promozione del made in Italy nel mondo”.

“Franciacorta è orgogliosa di poter ospitare i protagonisti della migliore qualità culinaria italiana: i cuochi – spiega Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta, che aggiunge: Dobbiamo moltissimo alla ristorazione che rappresenta il meglio dell’esperienza gastronomica tricolore. I nostri vini trovano in questi ambasciatori del gusto e del made in Italy preziosi alleati nelle tavole più importanti nel mondo. Ancor più, dopo aver passato il terribile periodo di chiusura, abbiamo il piacere di brindare e festeggiare le stelle in Franciacorta accogliendole con gratitudine ed amicizia. Ringrazio Michelin – aggiunge Brescianini – per aver individuato la Franciacorta come destinazione dove annunciare il risultato di un anno di ricerca dell’eccellenza, che da sempre è l’obiettivo primario dei viticoltori Franciacortini”.