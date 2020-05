Birra Peroni: Paolo Catapano Head of Off Premise Channel dell’azienda

Nuova nomina di rilievo in casa Peroni. Il colosso della birra nostrana ha infatti annunciato oggi la nomina di Paolo Catapano come Head of Off Premise Channel.

Nello specifico, Catapano – come si può leggere all’interno del suo profilo Linkedin – si occuperà della strategy customer per il commercio moderno per l’intero portafoglio dell’azienda; vendita al dettaglio e C&C; e di people management e team leading (team nazionale dei clienti, sell-in e sell-out della direzione vendite sul campo)

Da nove anni in azienda, Catapano ha precedentemente ricoperto ruoli nell’area Trade Marketing e Sales come Head of Transformation On Premise, Region Manager South OFF Premise e On Premise Franchisee Channel Manager.

Dopo il conseguimento della Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, inizia la sua esperienza lavorativa nel dipartimento Marketing di L’Oreal per poi arrivare in Coca-Cola HBC ricoprendo diversi ruoli in area Trade Marketing.

“Sono orgoglioso di affidare il canale moderno a Paolo. Il suo profilo professionale e la sua esperienza ci aiuteranno a costruire la strategia di canale in partnership con i nostri clienti per i prossimi anni – dichiara Davide Gibertini, Direttore Commerciale di Birra Peroni. – Sono certo che il suo contributo sarà determinante e ci aiuterà a mettere in campo le migliori idee e attività per vincere sul mercato”.