Birra: primo giro gratis in una birreria di Napoli se porti una bolletta aumentata del 50%

di Manuela 7 Settembre 2022

La birreria-pub Targato Na di Napoli ha deciso di lanciare un’iniziativa provocatoria: a tutti coloro che porteranno una bolletta dell’energia aumentata del 50%, offriranno un primo giro di birra gratis (birra artigianale da 0,25 cl con un ordine minimo di 15 euro, sia al tavolo che all’asporto).

I due proprietari, Nicola e Alfonso Ferraioli, hanno deciso così di reagire a chi pubblica le bollette per far vedere quanto siano aumentati i costi. L’iniziativa andrà avanti per tutto settembre, così come specificato in un post sulla loro pagina Facebook.

Nicola e Alfonso hanno spiegato che non è una gara, ma solo un modo simpatico che hanno escogitato per berci su insieme, fare squadra e andare avanti. Secondo loro, non è pubblicando le bollette per giustificare gli aumenti di prezzo che si riuscirà ad uscire da questa situazione. Al posto di cavalcare l’onda della facile visibilità, hanno deciso di mettersi nei panni dei clienti che, nonostante la morsa dei rincari, decidono comunque di continuare a comprare un panino o bere una birra nel loro locale.

I due fratelli hanno poi specificato che il minimo che possono fare è ribaltare la situazione, facendo sì che il loro problema non diventi quello del loro cliente visto che quest’ultimo i suoi problemi li ha già.