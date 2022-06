Birra: Sapporo ha acquisito la Stone Brewing

di Manuela 24 Giugno 2022

Nuove acquisizioni: Sapporo USA, il produttore di birra asiatica numero uno negli Stati Uniti, ha deciso di acquisire l’azienda Stone Brewing, uno dei più famosi marchi di birra artigianale degli Stati Uniti.

Pare che la transazione sia a buon punto e, salvo problematiche dell’ultimo minuto, il tutto dovrebbe concludersi entro agosto 2022. Grazie a questo accordo, Sapporo è riuscita a ottenere una notevole capacità di produzione di birra di alta qualità negli USA, cosa che le permetterà anche di aumentare la produzione per soddisfare la domanda dei consumatori delle sue birre per il mercato interno.

Dal canto suo Stone Brewing ottiene parecchie risorse da parte del più grande marchio asiatico di birra in America, con la promessa di preservare la cultura e l’approccio innovativo di Stone nella produzione della birra artigianale.

Pare che Sapporo voglia produrre le sue birre destinate alla distribuzione negli USA nei due birrifici all’avanguardia di Stone, uno a Escondido, in California e uno a Richmond, in Virginia. Considerate le capacità esistenti e valutati gli eventuali investimenti, ecco che Sapporo intende produrre circa 360mila barili negli USA entro fine 2024, il che vuol dire raddoppiare l’attuale produzione di Stone Brewing.

Kenny Sadai, presidente di Sapporo USA, ha spiegato che stavano cercando un partner per crescere negli Stati Uniti e hanno trovato in Stone Brewing quello ideale, sia per quanto riguarda la capacità di produzione di birra, sia per quanto riguarda l’alta qualità e i valori culturali condivisi. E parla di perfetta fusione fra l’Oriente e l’Occidente.

Tramite l’accordo raggiunto, Stone Brewing continuerà a produrre le sue birre artigianali nei due birrifici sopra citati, gestendo poi anche le Tap Room e i World Bistro & Gardens a marchio, sotto l’egida di Sapporo.

Greg Koch, co-fondatore e presidente esecutivo di Stone Brewing, ha rivelato che questo sarà il prossimo capitolo giusto per la sua azienda: in questo modo potranno continuare a creare grandi birre per i loro fan.

Non è certo la prima volta che Sapporo USA si dedica ad acquisizioni del genere: nel 2017 aveva acquisito l’Anchor Brewing Co.