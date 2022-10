Birra, sequestrati 3 mila litri destinati alla Germania: mancava la documentazione

di Luca Venturino 13 Ottobre 2022

Un camion pieno di birra “in nero”: in quel di Brunico, Comune situato nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, gli agenti della Guardia di Finanza locale hanno fermato e ispezionato un autoarticolato che si stava recando verso la Germania. L’ispezione del mezzo in quesitone, da intendere come parte dei regolari servizi di contrasto ai traffici illeciti eseguiti presso la locale barriera autostradale, ha portato alla scoperta di 3240 litri di birra completamente privi del documento amministrativo e-AD emesso dal sistema EMCS, obbligatorio per il trasporto di alcolici in sospensione di accisa.

Stando a quanto è stato possibile apprendere dai rapporti redatti dal personale in divisa, la birra – organizzata in ben 108 fusti da 30 litri l’uno – era stata originariamente prodotta in Germania ed era riuscita a entrare nel territorio del nostro caro vecchio Stivale senza aver assolto il tributo in questione. Dopo una permanenza in Italia, la birra avrebbe dovuto tornare in Germania, ma è stata per l’appunto intercettata dalle Fiamme Gialle. Le legge prevede la sostituzione del documento amministrativo di accompagnamento (DAA) in formato cartaceo con un messaggio elettronico, che di fatto permette ai militari di svolgere le proprie ispezioni in tempo reale.

L’intero carico è stato ovviamente sottoposto a sequestro amministrativo, mentre il conducente del mezzo e i della ditta acquirente e della società di trasporto sono stati denunciati per il reato di Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa, punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa.