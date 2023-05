Birra: un consumo moderato è associato a una buona salute mentale, dice uno studio

di Luca Venturino 2 Maggio 2023

Bere birra, pur senza esagerare, fa bene alla salute mentale. Così, con pochissime (e volutamente imprecise) parole potremmo descrivere i risultati pubblicati in un recente studio redatto da alcuni ricercatori dell’Università di Murcia, che ha per l’appunto preso in esame alcuni precedenti analisi sul consumo di alcolici e infine concluso che – e qui vi invitiamo a fare particolare attenzione alla scelta delle parole – “il consumo moderato di birra è associato a un buono stato di salute fisica e mentale, nonché a un maggiore sostegno sociale”. Da qui il nostro “imprecise” – bere alcolici (birra naturalmente compresa) fa bene? No, è inutile girarci intorno. Ma allora a cosa si riferisce lo studio quando parla di “buono stato di salute fisica e mentale”?

Birra: elisir di lunga vita o collante sociale?

“Rispetto agli astemi, i bevitori di birra occasionali e moderati erano associati a una migliore salute mentale e auto-percepita, ed erano meno propensi a segnalare limitazioni fisiche lievi o gravi” si legge nello studio in questione. Interessante anche il concetto di “sostegno sociale”, intendibile come una rete di supporto formato da amici e altri individui a noi vicini in grado di aiutarci nei momenti di particolare difficoltà.

“Al contrario, gli ex bevitori erano associati a peggiori indicatori di salute percepita, salute fisica, salute mentale e supporto sociale rispetto agli astemi” continua lo studio. È bene notare che i ricercatori hanno anche evidenziato alcuni benefici sulla salute direttamente collegati al consumo moderato di birra e altri alcolici, come il cambiamento nei “profili lipidici del sangue, effetti antinfiammatori, antiossidanti e persino antitumorali”.

Ricordiamo, rimanendo in questo contesto, di un altro studio pubblicato la scorsa estate sulla rivista scientifica Journal of Functional Food che suggeriva che il consumo – sempre moderato, beninteso – di birra potesse aiutare a prevenire l’artrosi e altri problemi alle ossa.

Non fatevi prendere da dichiarazioni alla Lollobrigida, però – gli alcolici nuocciono alla salute, è inutile girarci intorno. Come le spieghiamo, dunque, le conclusioni dello studio spagnolo? Beh, ad esempio considerando la funzione della birra come collante sociale. ““Il consumo di alcol, e in particolare il consumo di birra, comporta un ampio contesto sociale” si legge nello studio. “Ciò potrebbe essere vantaggioso non solo per la salute mentale ma anche per la salute fisica ed emotiva”.

Il collegamento è piuttosto semplice – bere qualche birra con gli amici fa bene non tanto per la birra in sé, quanto per il mantenimento e rafforzamento di un rapporto di socialità che a sua volta aiuta a mantenere una buona salute mentale. “La deprivazione sociale può essere associata a comportamenti di stile di vita dannosi” conclude infatti lo studio. “Viceversa, reti sociali forti, sia in quantità che in qualità, possono favorire abitudini meno dannose”.