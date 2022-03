Birra: Vetra produrrà per un birrificio di Kyiv costretto a sospendere l’attività

di Luca Venturino 16 Marzo 2022

“Beer against war” o, se preferite, birra contro la guerra: questo il nome del movimento partito dalla collaborazione tra Vetra, birrificio indipendente di Milano, e MØM

Brewers che volge un gesto di solidarietà verso l’Ucraina adottando una delle ricette di 2085 Brewery, birrificio basato a Kyiv la cui attività è stata sospesa a causa dell’emergenza in atto.

La ricetta in questione è la 2085-3, una Hoppy Mexican Lager il cui preordine è già disponibile sul sito ufficiale di Vetra e presso alcuni dei distributori e locali associati al brand; mentre le materie prime per la produzione, la linea di confezionamento e la stampa delle etichette saranno sostenute in maniera gratuita dai partner Mr.Malt, ViaLatta canning solutions ed Etichette Italiane. L’iniziativa proietta Vetra e MØM Brewers all’interno del progetto collaborativo Resolve, che appoggia la Global Empowerment Mission (GEM) nel sostegno ai profughi costretti a fuggire dall’Ucraina e alle famiglie nelle aree colpite dal conflitto. L’intero ricavato, infatti, verrà devoluto alle casse dell’associazione.

“Il nostro è solo un piccolo gesto, ma ci piacerebbe che fosse l’inizio di una collaborazione di più lunga durata” ha commentato Stefano Simonelli, Head Brewer di Vetra. “Questo ci offrirebbe anche l’opportunità di incontrare Valeriy, Naz e Ivan di persona, magari a Caminha in occasione dell’Artbeerfest, per brindare insieme in un contesto molto diverso da quello che, purtroppo, stiamo vivendo oggi”.