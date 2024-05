Birrai Eretici a Bologna dal 17 al 19 maggio: il programma e le novità.

Torna a Bologna uno dei festival più longevi d’Italia dedicato alla birra artigianale: parliamo di Birrai Eretici, che da venerdì 17 a domenica 19 maggio animerà gli spazi del Parco del Dopolavoro Ferroviario di via Serlio. Siamo ormai arrivati all’edizione numero dodici, un successo certamente dovuto anche alla capacità dell’evento di sapersi reinventare ed approcciare un pubblico sempre più ampio, come conferma il programma di quest’anno dove alla birra artigianale di qualità si affiancano una selezione di vini naturali di produttori indipendenti, sour corner, street food, incontri, degustazioni, attività e aree dedicate ai più piccoli.

Bere e mangiare al festival

Il parco DLF si trasformerà in un grande pub con oltre cento spine, dove ad occuparsi della mescita sarà un vero e proprio dream team dei publican della città con gli staff di AstralBeers, Di Sana Pinta, Harvest Pub, Il Punto, La Frasca, Lortica, Madama Beerstrò, Old Spirit, Ranzani 13, e storie Storie di Pinte, che metteranno a disposizione dei visitatori una panoramica completa di tutti gli stili mondiali: Helles e Pils di stampo bavarese si affiancheranno alle Sour più rare, a Bitter inglesi, Blanche, Geuze e Imperial stout, con particolare attenzione dedicata ai birrifici artigianali italiani. Ai “fornelli”,gli stand e i food truck di Arrogant Pub, Banco 32, Kekoji, La Frasca, Le dolcezze di Elia e Laura, Merlino il mago della Farina, Storie di Pinte, Tito Sport proporranno specialità che vanno dal fritto di mare alla pizza alla pala, dalle specialità vietnamite ai tortellini fritti, dal panino con il bollito ai cibi fermentati, dalle crepes alla quaglia ripiena di salsiccia al profumo di camomilla.

Gli eventi

Novità di quest’anno, gli eventi pop-up, appuntamenti informali che animeranno la manifestazione: la presentazione in anteprima assoluta di The Wildest Can il progetto delle nuove birra in lattina di Ca’ del Brado, un workshop di autocostruzione di un impianto di spillatura, il lancio dei nuovi cocktail alla birra e non di Madama Beerstrò e quello di C***O GUARDI!, birra analcolica di Brewfist. Non mancheranno gli incontri con degustazioni a tema brassicolo, occasioni di approfondimento culturale e relazionale di questo frizzante universo.

Sabato 18 alle ore 17.00, l’appuntamento è con “Gregory? Oui c’est moi!”:Gregory Verhelst, birraio di Brasserie Artisanale de Rulles, è un punto di riferimento per il mondo brassicolo belga e racconterà la sua storia e l’idea che lo ha portato a creare autentici capolavori come la Estivale, la Epeautree la Blonde.

Domenica 19, sempre alle ore 17.00, sarà la volta di Birra-Vino andata e ritorno(con qualche deviazione!): laboratorio con birrai che si sono dati alla produzione di vino e vignaioli innamoratisi della birra. Interverranno: Marco Meneghin, anima di Birra Stavio e ora fondatore della cantina vinicola La Selvara, Andrea Filippini della Cantina-Birrificio Siemàn e Giovanni Campari, fondatore ed ex birraio del pluripremiato Birrificio del Ducato e ora produttore di Vino e distillati.