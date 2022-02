Birrificio ucraino inizia a produrre Molotov e invita i cittadini a fare altrettanto

di Valentina Dirindin 27 Febbraio 2022

Un birrificio nell’Ucraina occidentale, la Pravda, ha pubblicato sui social l’immagine delle sue birre trasformate in bombe Molotov, invitando i cittadini a produrle o a portare loro il materiale per farlo.

L’appello del birrificio alla produzione di Molotov e alla resistenza nei confronti di chi non rispetta la libertà, è anche accompagnato dall’appello a fare donazioni per sostenere l’esercito ucraino. “È in gioco la nostra libertà”, hanno scritto su Instagram, dove hanno inoltre fatto intendere di non essere estranei alla costruzione di bombe al petrolio. “Molti di noi hanno attraversato le sanguinose proteste di strada del 2014, che hanno rovesciato l’ex presidente, che ora si nasconde in Russia. La pratica aiuta!”, hanno concluso nel loro messaggio accompagnato dalle loro bottiglie di birra trasformate in Molotov.

Già Domenica, il birrificio ha annunciato di essere presente con il suo staff in diversi luoghi della città sia sotterranei che dove c’è un riparo in caso di minaccia. Offrono tè e caffè gratuiti ai militari, alla polizia e alla Guardia Nazionale, nel tentativo di fare la propria parte per sostenere la resistenza contro l’esercito russo. Hanno anche aggiunto: “Non serviamo cittadini di Russia e Bielorussia. Se hai un’arma con te, ti preghiamo di lasciarla alla nostra sicurezza e te la restituiranno all’uscita”.