Bisceglie: le pizze le consegnano i supereroi (anche in ospedale)

A Bisceglie, comune in provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia, la pizza la consegnano i supereroi: Spiderman, Ironman, e tra un pochino anche i Minions. E la cosa bella è che la consegnano anche agli operatori sanitari che lottano contro il Covid-19 facendo ogni giorno il loro preziosissimo lavoro in ospedale.

L’iniziativa del bar pizzeria Il Ritrovo di Bisceglie, infatti, era nata come una trovata squisitamente commeciale: i fattorini erano stati vestiti come i supereroi più celebri, per strappare un sorriso al momento della consegna delle pizze.

Un’iniziativa partita per gioco, ma che ha avuto un grande successo in città, al punto che al primo Super – fattorino se n’è dovuto aggiungere un secondo, e ora c’è l’annuncio che con l’arrivo dei Minions la squadra di consegne pizze crescerà ulteriormente. Poi c’è stata la svolta solidale, e gli eroi di fumetti e cartoni animati sono andati a portare una decina di pizze anche agli operatori sanitari dell’Ospedale di Bisceglie.

E perché non allargare ulteriormente l’iniziativa, magari con l’aiuto di tutti quanti, e farlo diventare un appuntamento periodico, per esempio nel reparto di pediatria? Sarebbe molto bello se i bambini ricoverati potessero vedersi recapitare la cena da Spiderman o da Ironman in persona.

[Fonte: Bisceglie Live]