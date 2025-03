Blitz da Carlo Cracco: provvedimenti per 12 attivisti di Ultima Generazione

Arrivano le prime risposte legali dal questore di Milano: Fogli di via e Dacur per 12 attiviste e attivisti.

La vicenda Ultima Generazione vs. Carlo Cracco, iniziata ormai più di una settimana fa, comincia ad avere risvolti legalmente tangibili. È il questore di Milano a “sentenziare” sulle attiviste e gli attivisti che, a più riprese, hanno protestato contro e nel locale Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Tra Fogli di via e Dacur – spieghiamo tra un attimo di che si tratta – sono dodici le persone interessate dai provvedimenti, con un’età che va dai 21 ai 71 anni.

Le risposte del questore

La protesta a più puntate del gruppo attivista Ultima Generazione nei confronti del ristorante di Carlo Cracco arriva a una svolta giudiziaria. Ciò per mano di Bruno Megale, questore di Milano che ha emesso sette avvisi di avvio del Foglio di via obbligatorio dalla città di Milano, due Fogli di via obbligatori e undici Dacur.

In soldoni, 12 fra attiviste e attivisti, di tutte le età, dovranno allontanarsi dal capoluogo lombardo per la durata di due anni e/o avranno il divieto di accedere o stazionare nei pressi dei locali pubblici nel centro di Milano (l’acronimo DACUR sta per “divieto di accesso alle aree urbane”). È la prima risposta “dall’alto”, dopo una serie di blitz e di botta e risposta a suon di denunce scambiate tra gli attivisti e lo chef – accusato di aver rubato un telefono a una ragazza del gruppo.

La posizione di Cracco è asciutta ma chiara: “Per chi viene da noi, non offriamo pasti sospesi, ma tanta pubblicità gratuita, quello sì”. D’altronde, è innegabile che se l’obiettivo era attirare l’attenzione sul tema (che temiamo, però, non troverà risposte in questo modo), è stato fatto centro, tanto che persino il virologo Burioni ha detto la sua sulla vicenda. Almeno ora, forse, il locale in galleria potrà tirare un sospiro di sollievo.