Gli attivisti di Ultima Generazione gettano del pomodoro nella veranda di Cracco

Gli attivisti di Ultima Generazione ormai sembrano avercela proprio con Carlo Cracco e il suo omonimo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Avendolo ormai eletto a simbolo di ingiustizia sociale per i suoi conti, secondo loro, “assurdi”, nonostante le scarse simpatie suscitate nell’opinione pubblica, non mollano il colpo, e dopo il pacifico sit-in di qualche giorno fa, ora “alzano il tiro” -si fa per dire- imbrattando la veranda del ristorante con salsa di pomodoro.

“Da Carlo Cracco solo silenzio”

La loro presenza era già stata annunciata nel corso del loro più recente intervento, quando aveva reso nota la loro intenzione di allestire un banchetto per la distribuzione gratuita di cibo, “un pasto gratuito a chiunque ne voglia usufruire”. Oltre a questo però, hanno deciso di inscenare una nuova protesta, questa volta a colpi di pomodoro, versandone tre bottiglie di passata proprio nella veranda affacciata alla galleria.

Le ragioni? Sempre quelle: “per la seconda volta in una settimana, torniamo a gridare contro l’assurdità di un paese dove una cena di lusso costa quanto la spesa mensile di una famiglia”, ribadiscono in un loro comunicato.

Se sui social le imprese di Ultima Generazione, legate alla campagna “Il Giusto Prezzo”, non hanno mancato di suscitare un vivace dibattito, a non essersi ancora espresso al riguardo e il diretto interessato, Carlo Cracco.

La strategia dello chef vicentino di dissociarsi da questi episodi attraverso un decoroso silenzio, non sembra venire apprezzata dagli attivisti, che si rivolgono direttamente a lui: “le chiediamo: è normale che una cena costi quanto la spesa mensile di una famiglia? Qual è il prezzo giusto per chi lavora duramente nei campi per noi? Dopotutto, il cibo è il suo mestiere. Una risposta, Cracco, dovrebbe avercela”.

Oltre a questa richiesta di un intervento da economista da parte di Cracco, resta in vigore anche la richiesta di attivarsi per offrire pasti gratuiti una volta alla settimana, come “gesto simbolico per sostenere chi sta affrontando difficoltà, dimostrando che la buona cucina può essere anche un atto di solidarietà”.