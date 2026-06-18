BOB FEST: perché anche quest’estate vale la pena andare in Calabria

Non è un evento gastronomico come tutti gli altri, il BOB FEST. Non lo è per il luogo in cui si trova, la Calabria. Una terra straordinaria, bellissima, che però fatica a trovare dei riflettori, complice un certo isolamento, una certa distanza non sempre e solo fisica da tutto il resto. E invece no, ostinato ed entusiasta, Roberto Davanzo ha tirato su un evento capace di portare la Calabria al centro della scena, gastronomica e non solo. Un evento per cui si parte da lontano, pizzaioli cuochi giornalisti appassionati, per vivere qualche giorno di festa in riva al mare, mangiando come si deve e conoscendo realtà nuove che arrivano da tutta Italia.

“Ogni anno il BOB FEST cresce, ma la cosa che continua a emozionarci di più non è il numero degli ospiti, delle presenze o dei professionisti coinvolti. È vedere persone arrivare in Calabria per il festival e poi decidere di fermarsi qualche giorno in più per scoprirla davvero”, dice Davanzo, che forse non se l’aspettava manco lui tutto ‘sto successo. “È lì che capiamo che il racconto sta producendo un impatto concreto.

Alcuni ospiti hanno scelto di trasferirsi qui, altri stanno sviluppando nuovi progetti insieme a professionisti del territorio, altri ancora tornano ogni anno perché hanno creato relazioni autentiche. Siamo un gruppo di persone profondamente innamorate della propria terra e il BOB FEST nasce proprio da questo sentimento. La Calabria è una terra di opportunità straordinarie e, personalmente, anche se avessi altre mille possibilità, continuerei a scegliere di investire qui. Perché è qui che immagino il futuro”.

Quando e dove sarà il BOB FEST

Oltre trecento i protagonisti del BOB FEST, il Band of Brothers festival, tra cucina mixology, musica, cultura e territorio. L’appuntamento è dal 26 al 28 giugno con una serie di eventi diffusi tra Praia a Mare e San Nicola Arcella nel cuore della Riviera dei Cedri, lungo la costa tirrenica dell’alto cosentino.

Un luogo simbolo della Calabria, perché alla fine il BOB FEST non è mai stato solo un racconto gastronomico, ma anche e soprattutto un racconto di territorio e di comunità, da cui la scelta di cambiare location ogni anno per valorizzare ogni volta una parte diversa della regione. E pure la richiesta ai partecipanti di lavorare, per quanto possibile, a partire da ingredienti, prodotti e identità locali, contribuendo a costruire un dialogo continuo tra Calabria e scena internazionale.

Il programma del BOB FEST

Il festival si aprirà con un pranzo a sei mani (quelle di Dario Amaro, Tsvetomir Niko e Luca Ronzoni) venerdì 26 giugno presso Lanterna Rossa a Maratea, per poi spostarsi in un luogo che ha molto da raccontare, l’Isola Dino, che viene aperta per la prima volta agli ospiti per la giornata inaugurale del Festival e per una Cena Ancestrale, dedicata al rapporto tra fuoco e mare.

Sabato ci si sposta a San Nicola Arcella per la Festa al Borgo, realizzata in collaborazione con la Pro Loco: una grande serata di festa aperta al pubblico con cucina, pizza, vino e mixology tra vicoli, piazze e scorci sul mare. Ospite speciale della notte sarà Giacomo Giannotti, fondatore del celebre Paradiso di Barcellona e tra le figure più influenti della mixology internazionale.

Domenica 28 è la giornata centrale del festival, con il Buddha Beach di Praia a Mare che si trasforma in un gigantesco polo della migliore gastronomia contemporanea. E lo fa al giusto ritmo, grazie alla direzione musicale affidata a PIG Calabria, il progetto ideato dallo chef Nino Rossi che negli anni ha intrecciato cucina, ritualità, musica e cultura contemporanea. Uno dei tanti protagonisti musicali che accompagnano questi giorni di festa.

Chiusura lunedì 29 giugno con una Cena di Galaa, ospitata ospitata negli spazi di Palazzo dei Principi Lanza a San Nicola Arcella.

La beneficenza

BOB FEST è bello anche perché è da sempre un evento dedicato al sostegno della ricerca oncologica: il ricavato dei biglietti di ingresso, al netto delle spese sostenute, verrà devoluto a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS.

L’impegno non è mica soltanto economico, e questo è doppiamente encomiabile: grazie alla collaborazione con l’ASP di Cosenza e con il dott. Sisto Milito, nelle giornate del 27 e 28 giugno saranno presenti postazioni dedicate agli screening preventivi e alle attività di sensibilizzazione rivolte ai partecipanti del festival.