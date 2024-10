Bob Sinclair visita il panificio più antico di Altamura e diventa uno spasso

Dopo la serata in console al DF Theatre di Bisceglie, in Puglia, lo scorso fine settimana lo stranoto DJ Bob Sinclar ha deciso di fare un salto in un antico forno di Altamura per deliziare le signore del panificio con un’esibizione ad hoc. Qualche settimana fa il disc jockey francese aveva lanciato un appello ai giovani (e meno giovani), sempre attaccati al cellulare invece di godersi l’energia della musica. Nonna Graziella e nonna Teresa avevano risposto all’invito su Instagram, dando spettacolo con un balletto sulle note di “A far l’amore comincia tu”.

Bob Sinclar da Ibiza al panificio di paese

Qualche settimana fa il Bob internazionale aveva lanciato un appello sui social rivolto a chi sta sempre con il telefono in mano, anche durante le serate: “Se ti concentri sul telefono, spezzi l’energia del gruppo”, diceva, “si perde lo spirito della festa”. Il forno Santa Caterina di Altamura, da quanto ci dicono il più antico del paese, ha colto la palla al balzo e ha piazzato nonna Graziella e nonna Teresa sul mini-schermo per rispondere all’appello del DJ. “Bob Sinclar, hai ragione: i giovani stanno tutti con il cellulare. Noi non ce l’abbiamo il cellulare, e quando sentiamo la musica, noi balliamo“, avevano detto, accompagnando il tutto con una danza “ingrembiulata”, con tanto di cassa.

Il video deve essere arrivato fino a Bob (taggato nel reel delle signore), che dopo essersi esibito al DF Theatre di Bisceglie, ha colto l’occasione per fare un salto ad Altamura, visitare il panificio e improvvisare un DJ set esclusivo per le nonne del forno, armate di occhiali da sole. “Il miglior club del mondo”, lo ha definito; molto probabilmente l’unico in cui poteva davvero riuscire nell’intento di godersi un’esibizione senza cellulari (escluso quello che lo ha ripreso, ovviamente – si poteva perdere un’occasione del genere?). Il DJ non ha mancato di mostrare l’interno del forno, decantare il profumo del pane e fare finta di infornare una pagnotta.

La trovata non è di certo nuova per il panificio, che sfrutta spesso l’inesauribile contenuto del web e cavalca le tendenze del momento (avevano avuto da ridire, anzi da rappare, anche sul dissing tra Fedez e Tony Effe) per creare reel cattura-attenzione. Che dire, stavolta hanno puntato davvero in alto.