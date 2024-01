Boccali di birra di 2.500 anni scoperti in un’antica città

Anche in Amazzonia bevevano birra. Un team di archeologi, infatti, ha riportato alla luce boccali di birra risalenti a 2.500 anni fa da un’antica città nel cuore della foresta amazzonica. La scoperta è stata poi pubblicata sulla rivista Science e ha destato scalpore in quanto questa città è rimasta nascosta per migliaia di anni.

Che tipo di birra bevevano in Amazzonia?

Indiana Jones e la birra perduta, potrebbe essere il titolo di un eventuale prossimo film del franchising ispirato a questa scoperta. Una città antica perduta nel bel mezzo della foresta Amazzonica, gli intrepidi esploratori che finalmente, dopo numerose peripezie, la riportano alla luce e finalmente il premio tanto agognato: degli antichi boccali di birra.

Ma questa è solo l’ipotetica trama di questo film, perché nella realtà dei fatti i ricercatori da qualche settimana stanno facendo riemergere dalla notte dei tempi i resti di antiche città distrutte, celate alla vista del mondo dalle fronde dell’intricata foresta amazzonica.

In particolare la città che interessa a noi si trova nell’Ecuador orientale, vicino a un vulcano (solitamente è una pessima idea costruire una città vicino a un vulcano. Anzi: è una pessima idea costruirci qualsiasi cosa, a meno che non ti chiami Efesto).

In realtà il motivo per cui gli antichi abitanti della zona hanno sfidato le ire del vulcano per costruire proprio qui la loro città è che i terreni, grazie proprio all’attività vulcanica, erano assai ricchi e fertili. In particolare qui veniva coltivato il mais da cui poi sarebbe stata tratta la Chicha de jora, una birra dolce di mais preparata tradizionalmente facendo germogliare il mais, estraendone il malto e facendola bollire, un po’ come si fa con la birra d’orzo. Il tutto terminava in una fermentazione in grandi recipienti ormati da enormi pezzi di terracotta.

Ma il vulcano che contribuì a rendere prospera la città e, a quanto pare, la sua produzione di birra, probabilmente fu anche la forza distruttiva che ne decretò la fine.

Secondo gli archeologi la città sarebbe stata costruita circa 2.500 anni fa e venne abitata per circa mille anni. Le brocche ritrovate in questa città molto probabilmente erano proprio quelle usate per preparare la birra nota come Chicha de jora.

Stephen Rostain del Centro nazionale per la ricerca scientifica in Francia, nonché il principale responsabile dello studio, è rimasto estasiato dalla scoperta. Questo anche perché, finora, si pensava che gli antichi popoli dell’Amazzonia fossero più nomadi e che non avessero grandi città. Ma i siti urbani scoperti recentemente, con le loro piazze, strade, canali e terrazzamenti agricoli fanno ora sorgere il leggerissimo sospetto che l’area fosse più urbanizzata di quanto non si pensasse, con sistemi urbani paragonabili a quelli dei Maya.

Beh, quindi sono da rivalutare tutti quei B-movie incentrati sulla scoperta più o meno voluta di antiche città nella foresta amazzonica. Un plauso agli sceneggiatori.